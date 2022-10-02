Впечатляющая серия тер Штегена в чемпионате Испании продлилась

Фото: инстаграм Марка-Андре тер Штегена/Автор неизвестен

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген оставил свои ворота на замке в матче чемпионата Испании с "Мальоркой" (1:0).

Таким образом, страж ворот продлил сухую серию в Ла Лиге до 534 минут.

В этом сезоне немецкий кипер сыграл 6 игр на ноль из 7.

Последний раз вратарь сборной Германии пропускал в Примере 21 августа в игре с "Реал Сосьедадом" (4:1).

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