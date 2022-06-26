Воспитанник "Спартака" перейдет в "Оренбург"

Фото: твиттер Степана Оганесяна/Автор неизвестен

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев сообщил, что клуб договорился о переходе полузащитника "Спартака" Степана Оганесяна.

"Остались нюансы, но все хорошо – Степан Оганесян перейдет в "Оренбург" на правах аренды", – приводит слова Андреева "Чемпионат".

В прошлом сезоне 20-летний Оганесян провел за "Спартак-2" 35 матчей в ФНЛ, забил шесть мячей и отдал девять голевых передач. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2024 года.

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