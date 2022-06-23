Восемь врачей Марадоны предстанут перед судом

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Восемь врачей, которые пытались спасти жизнь легенде мирового футбола Диего Марадоне, предстанут перед судом в Аргентине.

Как сообщает Deutsche Welle, все они подозреваются в убийстве с непрямым умыслом.

Как известно, Марадона умер в возрасте 60 лет 25 ноября 2020 года.

За три недели до смерти легендарный футболист попал в одну из клиник Буэнос-Айреса с признаками анемии и обезвоживания. Там ему провели операцию и его выписали.

Позже стало известно, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Экспертная комиссия установила, что аргентинец не получил надлежащей помощи после операции по удалению субдуральной гематомы в головном мозге.

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