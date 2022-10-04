"Ворскла" подписала воспитанника "Тоттенхэма"

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"Ворскла" подписала воспитанника "Тоттенхэма"

Фото: сайт "Ворсклы"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ворсклы" на официальном сайте объявила о переходе английского нападающего Родела Ричардса.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался украинскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

22-летний Ричардс является воспитанником "Тоттенхэма". За молодежную команду лондонского клуба он провел 32 матча, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

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