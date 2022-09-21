"Ворскла" подписала экс-хавбека "Байера"

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"Ворскла" подписала экс-хавбека "Байера"

Фото: твиттер "Ворсклы"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ворсклы" на официальном сайте объявила о переходе украинского полузащитника "Риги" Владлена Юрченко.

Футболист достался полтавскому клубу бесплатно. Стороны подписали контракт до лета 2024 года.

28-летний Юрченко выступал за "Ригу" с 2022 года, провел за клуб 16 матчей и забил один гол. Ранее играл за "Шахтер", "Ильичевец", "Байер", "Вайле", "Зарю" и "Десну".

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