"Вопрос вообще не в деньгах": Газинский назвал причину ухода из "Краснодара"
Фото: твиттер Газинского\Автор неизвестен
Бывший хавбек "Краснодара" Юрий Газинский рассказал о причинах ухода из клуба.
По словам футболиста, клуб не предложил ему новый контракт.
"Я же не могу спросить: "Почему не будете?" Все, окей. Агент позвонил и сказал, что так. Вообще между ним и клубом был диалог, поначалу вроде бы планировалось продление, агент приехал на переговоры, но почти сразу при встрече сказали, что договор продлять не планируют.
Очевидно, что не рассчитывают. Если бы рассчитывали, то продлили. Вопрос вообще не в деньгах. Был разговор, чтобы агент приехал обсудить условия, он приехал и без переговоров ему сказали, что продлевать договор не планируют. Это всё, - приводит слова футболиста "Матч ТВ".
С лета 2013 года опытный футболист сыграл за клуб 281 матч, забил 14 мячей и отдал 29 голевых передач.
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