Во Франции пожаловались на частный самолет Месси

Теги лионель мессипсж

Во Франции пожаловались на частный самолет Месси

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Частный самолёт нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси только в течение лета этого года совершил 52 полёта, налетав в общей сложности 368 часов.

Во время перелетов в общей сложности судно выделило 1,502 тонны CO2 (углекислый газ). Такое количество углекислого газа средний француз выбрасывает за 150 лет.

Как сообщает L'Equipe, в связи с этим местные экологи выразили недовольство частыми перелетами самолета звездного футболиста.

Не пропустите: Месси вошел в топ-3 лучших бомбардиров в истории национальных сборных. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бывший тренер "Спартака" может возглавить сборную Украины

Бывший тренер "Спартака" может возглавить сборную Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов