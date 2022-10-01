Во Франции пожаловались на частный самолет Месси

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Частный самолёт нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси только в течение лета этого года совершил 52 полёта, налетав в общей сложности 368 часов.

Во время перелетов в общей сложности судно выделило 1,502 тонны CO2 (углекислый газ). Такое количество углекислого газа средний француз выбрасывает за 150 лет.

Как сообщает L'Equipe, в связи с этим местные экологи выразили недовольство частыми перелетами самолета звездного футболиста.

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