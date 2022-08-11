Внушительная статистика: "Реал" выиграл 17 из 19 финалов

Теги реал мадрид

Внушительная статистика: "Реал" выиграл 17 из 19 финалов

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" лишь два раза проиграл в финальных матчах во всех турнирах с 2014 года.

Вчера мадридский клуб был сильнее "Айнтрахта" (2:0) в матче за Суперкубок Европы.

За 8 лет команда выиграла 17 из 19 финалов, в которых принимала участие. Оба поражения в финалах "королевскому" клубу нанес "Атлетико", в 2014 году выиграв Суперкубок Испании, а в 2018-м – Суперкубок Европы.

С 2014 года "Реал" пять раз победил в Лиге чемпионов, по четыре раза взял клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы, трижды выиграл Суперкубок Испании, а также победил в Кубке Испании.

Не пропустите: "Реал" нашел замену Бензема в Германии. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Краснодаре" ответили на слухи о подписании Дзюбы

В "Краснодаре" ответили на слухи о подписании Дзюбы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов