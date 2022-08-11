Внушительная статистика: "Реал" выиграл 17 из 19 финалов

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" лишь два раза проиграл в финальных матчах во всех турнирах с 2014 года.

Вчера мадридский клуб был сильнее "Айнтрахта" (2:0) в матче за Суперкубок Европы.

За 8 лет команда выиграла 17 из 19 финалов, в которых принимала участие. Оба поражения в финалах "королевскому" клубу нанес "Атлетико", в 2014 году выиграв Суперкубок Испании, а в 2018-м – Суперкубок Европы.

С 2014 года "Реал" пять раз победил в Лиге чемпионов, по четыре раза взял клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы, трижды выиграл Суперкубок Испании, а также победил в Кубке Испании.

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