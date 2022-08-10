Влашич согласился на понижение зарплаты ради перехода в "Торино"

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Влашич согласился на понижение зарплаты ради перехода в "Торино"

Фото: твиттер Николы Влашича/Автор неизвестен

Хавбек "Вест Хэма" Никола Влашич проходит медицинское обследование в "Торино".

Как сообщил спортивный журналист Николо Скира, для переезда в Серию А бывший игрок ЦСКА согласился на понижение зарплаты на 500 тысяч евро в год.

Ожидается, что сделка будет оформлена в виде годовой аренды с последующим правом выкупа хорватского полузащитника за 15 миллионов евро.

По данным источника, итальянский клуб покроет основную часть расходов на зарплату игрока.

За лондонский клуб хорват провёл 31 матч во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. 

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