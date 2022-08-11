Влашич перешел в клуб Серии А

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Влашич перешел в клуб Серии А

Фото: твиттер "Торино"/Автор неизвестен

Пресс-служба туринского "Торино" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника лондонского "Вест Хэма" и сборной Хорватии Николы Влашича.

Итальянский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро.

24-летний Влашич выступал за "Вест Хэм" с 2021 года. Всего он провел за клуб 31 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Хайдук", "Эвертон" и ЦСКА. За сборную Хорватии сыграл 39 матчей и забил семь мячей.

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