Влашич может покинуть "Вест Хэм"

Фото твиттер "Вест Хэма"/Автор неизвестен

Полузащитник "Вест Хэма" Никола Влашич этим летом сменит клуб.

В частности, 24-летний хорватский футболист может отправиться в аренду, о чем сообщает сайт Dalmatinskiportal.

Источник утверждает, лондонский клуб рассматривает такой вариант, чтобы предоставить хавбеку больше игровой практики.

В услугах бывшего игрока ЦСКА заинтересованы "Хайдук" и "Торино".

Влашич перешел в "Вест Хэм" из ЦСКА в августе 2021 года за 30 млн евро. В минувшем сезоне на счету полузащитника 31 матч, в которых он отметился голом и двумя результативными передачами.

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