Влашич может перейти в клуб Серии А

Фото: твиттер Николы Влашича/Автор неизвестен

Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Хорватии Никола Влашич летом может перейти в "Торино", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб готов продать футболиста, так как он не сумел пробиться в основной состав. Клубы в данный момент ведут активные переговоры.

В прошлом сезоне 24-летний Влашич провел за "Вест Хэм" 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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