Владелец "Наполи" высказался о будущем Кулибали

Фото: твиттер Кулибали\Автор неизвестен

Владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис высказался по поводу будущего сенегальского центрального защитника команды Калиду Кулибали.

"Я люблю его и уважаю его, но все будет зависеть от него: хочет ли он думать о деньгах или выберет "Наполи", что является привилегией.

Очень часто люди думают чувствами, а не разумом. Есть интересы игроков, агентов, семей, очень часто это не клуб, который ими управляет", - сказал Де Лаурентис.

Ранее сообщалось, что в подписании футболиста заинтересована "Барселона".

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