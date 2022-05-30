Владелец "Монцы" Берлускони прокомментировал первый в истории выход клуба в Серию А
Фото: твиттер "Монцы"\Автор неизвестен
Владелец "Монцы" Сильвио Берлускони прокомментировал выход своего клуба в Серию А. Это будет первое участие команды в высшем итальянском дивизионе в истории.
"Мы думали, что добьемся этого в прошлом году, но нам не повезло. На этот раз мы боролись весь сезон. Это было нелегко, но мы сделали это, и мы в Серии А.
Для такого клуба, как "Монца", основанного в 1912 году, выйти в Серию А спустя 110 лет – поразительно. Это необычайное событие для всех жителей Монцы и Брианцы. Это одна из самых трудолюбивых провинций Италии, где находится более 70 000 предпринимателей. Все они очень довольны тем, чего мы достигли.
Находясь в Серии А, мы должны выиграть скудетто и попасть в Лигу чемпионов, а потом выиграть и ее. Я привык постоянно побеждать, так что давайте посмотрим.
Это был выдающийся год с хорошими результатами для моего сердца: "Милан" стал чемпионом Италии, а "Монца" вышла в Серию А", - сказал Берлускони.
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