Владелец "Манчестер Юнайтед" отказывается отпускать Роналду

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Владелец "Манчестер Юнайтед" Джоэл Глейзер не хочет отпускать из команды португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, бизнесмен категорически отказывается расставаться с форвардом, несмотря на желание Криштиану сменить клуб. Ранее сообщалось, что португалец хочет перейти в клуб, который примет участие в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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