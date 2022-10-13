Владельцы "Манчестер Юнайтед" готовы продать клуб за астрономическую сумму

Теги манчестер юнайтед

Владельцы "Манчестер Юнайтед" готовы продать клуб за астрономическую сумму

Владельцы "Манчестер Юнайтед" братья Джоэл и Аврам Глейзеры готовы продать клуб, сообщает Daily Star.

По сведениям источника, американские бизнесмены хотят получить за английский клуб более 10 миллиардов долларов. Если подобное предложение не поступит, то Глейзеры продолжат владеть клубом.

Глейзеры владеют "Манчестер Юнайтед" с 2005 года. За этот период клуб пять раз становился чемпионом Англии, однажды выиграл Кубок Англии, четыре раза завоевал Кубок Лиги, шесть раз выиграл Суперкубок Англии, а также однажды выиграл Лигу Европы.

Не пропустите: Тухель может получить неожиданную работу в Англии. | https://dailysports.net 
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Позор "Стяуа", феерия "Фиорентины", успех "Вильярреала": результаты Лиги Конференций 13 октября

Позор "Стяуа", феерия "Фиорентины", успех "Вильярреала": результаты Лиги Конференций 13 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов