Владельцы "Манчестер Юнайтед" готовы продать клуб за астрономическую сумму
Владельцы "Манчестер Юнайтед" братья Джоэл и Аврам Глейзеры готовы продать клуб, сообщает Daily Star.
По сведениям источника, американские бизнесмены хотят получить за английский клуб более 10 миллиардов долларов. Если подобное предложение не поступит, то Глейзеры продолжат владеть клубом.
Глейзеры владеют "Манчестер Юнайтед" с 2005 года. За этот период клуб пять раз становился чемпионом Англии, однажды выиграл Кубок Англии, четыре раза завоевал Кубок Лиги, шесть раз выиграл Суперкубок Англии, а также однажды выиграл Лигу Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18