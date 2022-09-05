Владельцы "Манчестер Юнайтед" готовы продать клуб: названа невероятная сумма

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Владельцы "Манчестер Юнайтед" готовы продать клуб: названа невероятная сумма

Владельцы "Манчестер Юнайтед" семья Глейзеров готова продать клуб, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, бизнесмены хотят получить за английский клуб 4 миллиарда 350 миллионов евро. Среди претендентов на манкунианцев богатейший человек Великобритании Джим Рэтклифф и суверенный инвестиционный фонд из Дубая.

Глейзеры владеют "Манчестер Юнайтед" с 2005 года. За этот период клуб пять раз становился чемпионом Англии, однажды выиграл Кубок Англии, четыре раза завоевал Кубок Лиги, шесть раз выиграл Суперкубок Англии, а также однажды выиграл Лигу Европы.

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