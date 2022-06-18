Владельцы "Манчестер Сити" покупают клуб в Италии
Итальянский клуб "Палермо" в ближайшее время может стать членом группы City Football Group, сообщает Sky Sport Italia.
Президент клуба Дарио Мирри недавно встречался с ее представителями и стороны пришли к соглашению.
Напомним, что в 2019 году "Палермо" был признан банкротом, после чего команде пришлось стартовать в серии D. По итогам минувшего сезона команда вернулась в серию B.
City Football Group включает в себя 10 футбольных клубов по всему миру, самым известным из которых является "Манчестер Сити".
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|Парма
|26
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|Болонья
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|26
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|Торино
|26
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|26
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|17
|Дженоа
|26
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|Лечче
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