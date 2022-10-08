Владельца "Манчестер Сити" подозревают в помощи россиянам в уклонении от санкций

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Владельца "Манчестер Сити" подозревают в помощи россиянам в уклонении от санкций

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Владелец "Манчестер Сити" шейх Мансур стал фигурантом расследования Министерства иностранных дел Великобритании по делу о возможной помощи Роману Абрамовичу и другим высокопоставленным российским бизнесменам в уклонении от санкций.

Как  сообщает The Telegrafe, высокопоставленные российские бизнесмены неоднократно просили Мансура помочь с перемещением предметов роскоши в ОАЭ.

В ближайшее время следствие выяснит, совершал ли шейх Мансур какие-либо правонарушения и следует ли подвергнуть его самого санкциям. 

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