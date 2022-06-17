Витселя зовут в "Марсель", "Атлетико" и другие клубы
Фото: твиттер Акселя Витселя/Автор неизвестен
Полузащитник "Боруссии" Аксель Витсель сменит клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает Mundo Deportivo, в подписании 33-летнего бельгийца заинтересован французский "Марсель".
При этом во французском клубе считают, что игрок может выбрать "Атлетико", который проявляет интерес к нему.
Кроме того, у бывшего игрока "Зенита" есть предложения из Турции, США и Германии.
В прошедшем сезоне Витсель забил 2 мяча в 41 матче во всех турнирах.
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Главные новости дня: 16 июня
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20