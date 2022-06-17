Витселя зовут в "Марсель", "Атлетико" и другие клубы

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Витселя зовут в "Марсель", "Атлетико" и другие клубы

Фото: твиттер Акселя Витселя/Автор неизвестен

Полузащитник "Боруссии" Аксель Витсель сменит клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, в подписании 33-летнего бельгийца заинтересован французский "Марсель".

При этом во французском клубе считают, что игрок может выбрать "Атлетико", который проявляет интерес к нему.

Кроме того, у бывшего игрока "Зенита" есть предложения из Турции, США и Германии.

В прошедшем сезоне Витсель забил 2 мяча в 41 матче во всех турнирах.

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