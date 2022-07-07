Витсель высказался о переходе в "Атлетико" и вспомнил "Зенит"

Фото: сайт "Атлетико"/Автор неизвестен

Бельгийский полузащитник мадридского "Атлетико" Аксель Витсель рассказал о том, почему он выбрал именно испанский клуб.

По словам экс-игрока дортмундской "Боруссии", для него "Атлетико" - это топ-клуб.

"Моя задача - остаться на высшем уровне и играть в Лиге чемпионов. Вот почему я решил переехать сюда. Симеоне? Эль Чоло — один из лучших тренеров в мире, и я хочу поработать с ним.

На стадионе "Атлетико" всегда сумасшедшая атмосфера. Когда я играл здесь с "Зенитом" на старом стадионе, а также когда играл на этом стадионе с "Боруссией", атмосфера была сумасшедшая", - сказал он.

33-летний Витсель ранее выступал за "Стандард", "Бенфику", "Зенит", "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и дортмундскую "Боруссию". За сборную Бельгии сыграл 118 матчей и забил 11 голов. 2-кратный чемпион Бельгии, чемпион России, обладатель Кубка Бельгии, обладатель Кубка России, обладатель Кубка Германии, 2-кратный обладатель Суперкубка Бельгии, обладатель Кубка португальской лиги, 2-кратный обладатель Суперкубка России, обладатель Суперкубка Германии, бронзовый призер чемпионата мира-2018.

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