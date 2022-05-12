Витсель покинет дортмундскую "Боруссию"

Теги боруссия дортмундаксель витсель

Витсель покинет дортмундскую "Боруссию"

Фото: твиттер Акселя Витселя/Автор неизвестен

Бельгийский полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель покинет клуб летом, сообщает Goal.com.

По сведениям источника, руководство немецкого клуба приняло решение не продлевать с ним контракт. Данную информацию подтвердил главный тренер команды Марко Розе.

"Витсель является прекрасным футболистом, он провел много отличных матчей за "Боруссию". Но мы решили не продлевать с ним контракт", - сказал Розе.

33-летний Витсель выступает за "Боруссию" с 2018 года. Всего он провел за клуб 144 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

Не пропустите: "Реал" хочет купить таланта "Боруссии". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" установил отступные на Холанда: названа сумма

"Манчестер Сити" установил отступные на Холанда: названа сумма

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов