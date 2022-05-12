Витсель покинет дортмундскую "Боруссию"

Фото: твиттер Акселя Витселя/Автор неизвестен

Бельгийский полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель покинет клуб летом, сообщает Goal.com.

По сведениям источника, руководство немецкого клуба приняло решение не продлевать с ним контракт. Данную информацию подтвердил главный тренер команды Марко Розе.

"Витсель является прекрасным футболистом, он провел много отличных матчей за "Боруссию". Но мы решили не продлевать с ним контракт", - сказал Розе.

33-летний Витсель выступает за "Боруссию" с 2018 года. Всего он провел за клуб 144 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

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