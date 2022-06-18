Витсель перейдет в топ-клуб Ла Лиги

Теги боруссия дортмундатлетико мадридаксель витсель

Витсель перейдет в топ-клуб Ла Лиги

Фото: твиттер Акселя Витселя/Автор неизвестен

Бельгийский полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель перейдет в мадридский "Атлетико", сообщает RTBF.

По сведениям источника, футболист согласовал с испанским клубом условия однолетнего контракта с возможностью продления еще на год. Хавбек достанется "матрасникам" бесплатно, так как его контракт с дортмундцами истекает в конце июня.

В минувшем сезоне 33-летний Витсель провел за "Боруссию" 40 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Не пропустите: "Реал" надеется купить Холанда. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РПЛ не исключает варианта расширения лиги

РПЛ не исключает варианта расширения лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов