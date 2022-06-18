Витсель перейдет в топ-клуб Ла Лиги

Фото: твиттер Акселя Витселя/Автор неизвестен

Бельгийский полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель перейдет в мадридский "Атлетико", сообщает RTBF.

По сведениям источника, футболист согласовал с испанским клубом условия однолетнего контракта с возможностью продления еще на год. Хавбек достанется "матрасникам" бесплатно, так как его контракт с дортмундцами истекает в конце июня.

В минувшем сезоне 33-летний Витсель провел за "Боруссию" 40 матчей во всех турнирах и забил два гола.

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