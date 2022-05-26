"Витесс" победил АЗ в матче за Лигу Конференций
Фото: твиттер "Витесса"/Автор неизвестен
В первом матче за попадание в Лигу Конференций "Витесс" на своем поле победил АЗ со счетом 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Томаса Бейтинк и Лои Опенды. В составе гостей отличился Йорди Класи.
"Витесс" - АЗ - 2:1 (1:0)
Голы: Бейтинк, 22 - 1:0, Класи, 59 - 1:1, Опенда, 86 - 2:1
"Витесс": Ховен, Япи (Йонатанс, 76), Деки, Базур, Манхуф, Беро, Врег (де Регт, 76), Тронстад, Домжони (Хажек, 46), Бейтенк (Хуйсман, 76), Опенда (Стеффен, 88).
АЗ: Виндаль, Керкез (Витри, 80), Мартинс Инди, Бекема, Хацидиакос, де Вит, Класи, Мидтшо (Рейндерс, 16), Павлидис, Карлссон, Евджен (Абухал, 80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23