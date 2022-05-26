"Витесс" победил АЗ в матче за Лигу Конференций

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"Витесс" победил АЗ в матче за Лигу Конференций

Фото: твиттер "Витесса"/Автор неизвестен

В первом матче за попадание в Лигу Конференций "Витесс" на своем поле победил АЗ со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Томаса Бейтинк и Лои Опенды. В составе гостей отличился Йорди Класи.

"Витесс" - АЗ - 2:1 (1:0)
Голы: Бейтинк, 22 - 1:0, Класи, 59 - 1:1, Опенда, 86 - 2:1

"Витесс": Ховен, Япи (Йонатанс, 76), Деки, Базур, Манхуф, Беро, Врег (де Регт, 76), Тронстад, Домжони (Хажек, 46), Бейтенк (Хуйсман, 76), Опенда (Стеффен, 88).

АЗ: Виндаль, Керкез (Витри, 80), Мартинс Инди, Бекема, Хацидиакос, де Вит, Класи, Мидтшо (Рейндерс, 16), Павлидис, Карлссон, Евджен (Абухал, 80).

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