Винисиус Жуниор получил испанское гражданство: это очень поможет "Реалу"

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Винисиус Жуниор получил испанское гражданство: это очень поможет "Реалу"

Фото: твиттер Винисиуса Жуниора/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор получил испанское гражданство, сообщается на официальном сайте клуба.

Два года назад бразилец сдал экзамены по испанскому языку и знанию культуры страны, а теперь получил паспорт гражданина Европейского союза. Благодаря этому "Реал" сможет подписать еще одного футболиста из страны, которая не входит в ЕС.

22-летний Винисиус Жуниор выступает за "Реал" с 2018 года. Всего он провел за клуб 2018 года. Всего он провел за клуб 175 матчей, забил 39 голов и отдал 45 результативных передач.

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