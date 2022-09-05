Винисиус Жуниор получил испанское гражданство: это очень поможет "Реалу"
Фото: твиттер Винисиуса Жуниора/Автор неизвестен
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор получил испанское гражданство, сообщается на официальном сайте клуба.
Два года назад бразилец сдал экзамены по испанскому языку и знанию культуры страны, а теперь получил паспорт гражданина Европейского союза. Благодаря этому "Реал" сможет подписать еще одного футболиста из страны, которая не входит в ЕС.
22-летний Винисиус Жуниор выступает за "Реал" с 2018 года. Всего он провел за клуб 2018 года. Всего он провел за клуб 175 матчей, забил 39 голов и отдал 45 результативных передач.
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Главные новости дня: 4 сентября
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|19
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|Севилья
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|20
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|Реал Вальядолид
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