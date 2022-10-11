Винисиус Жуниор может покинуть "Реал"

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Винисиус Жуниор может покинуть "Реал"

Фото: твиттер Винисиуса Жуниора/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" не может договориться с бразильским нападающим Винисиусом Жуниором о продлении контракта, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, футболист хочет получать в королевском клубе самую высокую зарплату и не намерен отказываться от своих требований. Игроком интересуется ПСЖ, который готов сделать ему очень выгодное предложение. Бразилец предпочитает остаться в "Реале", но хочет, чтобы мадридцы повторили предложение парижан. Сейчас форвард получает около 10 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 22-летний Винисиус провел за "Реал" 12 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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