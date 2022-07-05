Винисиус высказался о своих шансах на "Золотой мяч"
Фото: твиттер Винисиуса Жуниора/Автор неизвестен
Бразильский полузащитник мадридского "Реала" Винисиус Жуниор выразил уверенность, что ему удастся выиграть "Золотой мяч" в ближайшие годы.
"Золотой мяч" должен прийти ко мне. Бензема уже 35 лет, и он выиграет его. Модрич завоевал награду в 33 года. У меня есть еще много лет, чтобы прогрессировать. Если Бог захочет, то я однажды выиграю "Золотой мяч", - приводит слова Винисиуса Madrid Xtra.
В прошлом сезоне 21-летний Винисиус провел за "Реал" 52 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 20 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Реал" хочет купить Холанда через два года. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Аякс" заплатил 30 миллионов за звезду "Тоттенхэма"
-
Крыховяк может перейти в клуб из Саудовской Аравии
-
Ещенко собирается получать тренерскую лицензию
-
Легионер "Рубина" получил разрыв крестообразной связки
-
Магнуссон начал переговоры с ЦСКА
-
Адебайор рассказал "интимную" историю про Аршавина
-
Главные новости дня: 5 июля
-
Победы "Мальме" и "Лудогорца", поражение "Карабаха": результаты квалификации Лиги чемпионов 5 июля
-
Иско отказал "Роме" Моуринью
-
"Наполи" назвал "Баварии" огромную цену на Осимхена
-
Винисиус высказался о своих шансах на "Золотой мяч"
-
Нобоа может вернуться в "Зенит"
-
Роналду выставил на трансфер свой роскошный самолет
-
"Барселона" назвала английским клубам цену на Брэйтуэйта
-
Н'Жи покинул московское "Динамо"
-
Роналду готов пойти на серьезный шаг ради смены клуба
-
"Реал" бесплатно отдаст форварда "Фиорентине" Кокорина
-
Маттеус: "Роналду в "Баварии" - это было бы секси"
-
"Ноттингем Форест" может купить защитника "Баварии"
-
"Бавария" предложила "Ювентусу" обмен защитниками
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14