Винисиус высказался о своих шансах на "Золотой мяч"

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Винисиус высказался о своих шансах на "Золотой мяч"

Фото: твиттер Винисиуса Жуниора/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник мадридского "Реала" Винисиус Жуниор выразил уверенность, что ему удастся выиграть "Золотой мяч" в ближайшие годы. 

"Золотой мяч" должен прийти ко мне. Бензема уже 35 лет, и он выиграет его. Модрич завоевал награду в 33 года. У меня есть еще много лет, чтобы прогрессировать. Если Бог захочет, то я однажды выиграю "Золотой мяч", - приводит слова Винисиуса Madrid Xtra.

В прошлом сезоне 21-летний Винисиус провел за "Реал" 52 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 20 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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