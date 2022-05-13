Винисиус прокомментировал свой первый хет-трик в карьере

Фото: твиттер Винисиуса\Автор неизвестен

Бразильский фланговый нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор прокомментировал разгромную победу над "Леванте" (6:0) в матче 36-го тура Ла Лиги, в котором он отметился своим первым в карьере хет-триком.

"Это мой первый хет-трик. Все мне очень помогли. Карло Анчелотти позволил мне поиграть побольше, чтобы забить еще. Я очень счастлив. Именно это – лучший способ подготовиться к финалу в Париже.

Анчелотти спросил меня, хочу ли я остаться на поле. Я ответил, что хочу сделать хет-трик.

Наше взаимопонимание с Каримом Бензема невероятное. Хочется продолжать в том же духе, пока он не завершит карьеру – надеюсь, в "Реале". Надеюсь, Карим выиграет "Золотой мяч", он проводит отличный сезон.

Обидно, что "Леванте" вылетел из Ла Лиги. Они всегда играют в хороший футбол. Надеюсь, что у них получиться вскоре вернуться", – сказал Винисиус.

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