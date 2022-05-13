Винисиус прокомментировал свой первый хет-трик в карьере
Фото: твиттер Винисиуса\Автор неизвестен
Бразильский фланговый нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор прокомментировал разгромную победу над "Леванте" (6:0) в матче 36-го тура Ла Лиги, в котором он отметился своим первым в карьере хет-триком.
"Это мой первый хет-трик. Все мне очень помогли. Карло Анчелотти позволил мне поиграть побольше, чтобы забить еще. Я очень счастлив. Именно это – лучший способ подготовиться к финалу в Париже.
Анчелотти спросил меня, хочу ли я остаться на поле. Я ответил, что хочу сделать хет-трик.
Наше взаимопонимание с Каримом Бензема невероятное. Хочется продолжать в том же духе, пока он не завершит карьеру – надеюсь, в "Реале". Надеюсь, Карим выиграет "Золотой мяч", он проводит отличный сезон.
Обидно, что "Леванте" вылетел из Ла Лиги. Они всегда играют в хороший футбол. Надеюсь, что у них получиться вскоре вернуться", – сказал Винисиус.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14