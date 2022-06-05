Винисиус едва не подрался со звездным партнером в расположении сборной Бразилии

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Винисиус едва не подрался со звездным партнером в расположении сборной Бразилии

Фото: твиттер Винисиуса Жуниора/Автор неизвестен

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор, находясь в расположении сборной Бразилии, едва не подрался с форвардом Ришарлисоном, который выступает за "Эвертон", сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, причина конфликта остается неизвестной. Партнером пришлось разнимать игроков, чтобы помешать им перейти на кулаки.

В минувшем сезоне 21-летний Винисиус Жуниор провел за "Реал" 52 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 20 результативных передач. На счету 25-летнего Ришарлисона 11 забитых мячей и пять голевых передач в 33 поединках.

Не пропустите: "Реал" предложит Винисиусу длительный контракт. | https://dailysports.net
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