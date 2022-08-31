Вингер "Зари" прошел медосмотр для киевского "Динамо"

Фото: фейсбук "Зари"/Автор неизвестен

Вингер "Зари" Владислав Кабаев прошел медосмотр для киевского "Динамо".

В ближайшее время стороны официально объявят о сделке.

Ранее в СМИ писали, что Кабаев станет игроком "Динамо" сразу после вылета "Зари" из Лиги конференций, но футболист после этого сыграл в одном матче за луганчан в УПЛ.

В прошлом сезоне Кабаев сыграл за луганский клуб 13 матчей, забил один мяч и отдал один результативный пас.

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