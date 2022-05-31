"Вильярреал" выкупит Ло Чельсо

Фото: твиттер Ло Чельсо\Автор неизвестен

"Вильярреал" выкупит у лондонского "Тоттенхэма" аргентинского полузащитника Джованни Ло Чельсо, сообщает журналист Хавьер Маркес.

По информации источника, испанский клуб хотел бы объявить о выкупе хавбека 6 или 7 июня, как раз в то время, когда он должен быть в расположении сборной Аргентины.

Отмечается, что условия личного контракта с самим игроком уже полностью согласованы и в этой части все закрыто.

Сообщается, что сумма выкупа составит 18 + 6-7 миллионов евро.

Напомним, что вторую половину прошедшего сезона аргентинец провел в "Вильярреале" на правах аренды.

"Тоттенхэм" купил Ло Чельсо из "Бетиса" за 45+15 миллионов евро в 2019 году.

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