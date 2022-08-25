"Вильярреал" уверенно вышел в Лигу Конференций

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"Вильярреал" уверенно вышел в Лигу Конференций

Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен

В ответном матче плей-офф раунда Лиги Конференций "Вильярреал" на выезде обыграл "Хайдук" со счетом 2:0 и пробился в групповой этап.

Победу испанскому клубу принесли голы Альфонсо Педрасы и Саму Чуквезе.

"Хайдук" Хорватия - "Вильярреал" Испания - 0:2 (0:1) - первый матч - 2:4
Голы: Педраса, 37 - 0:1, Чуквезе, 56 - 0:2

"Хайдук": Калинич, Миканович (Мкалар, 60), Авазим, Элез (Шимич, 79), Мелньяк (Чолина, 79), Гргич, Фоссати (Вукович, 66), Кровинович, Сахити (Ловренчич, 60), Биук, Ливайя.

"Вильярреал": Рейна, Фемения (Торрес, 80), Манди, Куэнка, Педраса (Фойт, 80), Чуквезе, Коклен (Капу, 46), Парехо, Баэна, Ло Чельсо (Моралес, 59), Джексон (Морено, 58).

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