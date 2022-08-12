"Вильярреал" усилится хавбеком сборной Аргентины

Фото: твиттер Джовани Ло Чельсо/Автор неизвестен

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо перейдет в "Вильярреал", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб договорился об аренде футболиста в летнее трансферное окно без права последующего выкупа. При этом "шпоры" сохранят за собой возможность разрыва арендного соглашения в январе.

В прошлом сезоне 26-летний Ло Чельсо также выступал за "Вильярреал" на правах аренды, провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Тоттенхэмом" действует до лета 2025 года.

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