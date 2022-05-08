"Вильярреал" упустил победу над "Севильей" в матче Ла Лиги

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"Вильярреал" упустил победу над "Севильей" в матче Ла Лиги

Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле сыграл вничью с "Севильей" со счетом 1:1.

В концовке встречи счет открыл Джовани Ло Чельсо, но в компенсированное время равновесие восстановил Рафа Мир.

"Вильярреал", набрав 53 очка, вышел на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Севилья" с 65 очками осталась на третьей позиции.

"Вильярреал" – "Севилья" - 1:1 (0:0)
Голы: Ло Чельсо, 86 - 1:0, Мир, 90+6 - 1:1

"Вильярреал": Рульи, Фойт (Джексон, 82), Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Тригерос, 72), Коклен (Педраса, 72), Капу, Парехо, Ло Чельсо, Чуквуэзе (Орье, 82), Диа (Пако Алькасер, 72).

"Севилья": Буну, Монтьель (Навас, 75), Диего Карлос, Кунде, Акунья, Ракитич (Гудель, 59), Дилэйни, Жордан (Оливер Торрес, 84), Гомес, Корона (Ламела, 76), Эн-Несири (Рафа Мир, 75).

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