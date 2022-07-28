"Вильярреал" подписал опытного испанца

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"Вильярреал" подписал опытного испанца

Фото: сайт "Вильярреала"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Вильярреала" на официальном сайте объявила о переходе испанского защитника "Уотфорда" Кико Фемении.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист заключил с испанским клубом контракт до лета 2025 года.

31-летний Фемения выступал за "Уотфорд" с 2017 года. Всего он провел за клуб 151 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал 12 результативных передач. Ранее играл за "Эркулес", "Барселону В", "Реал Кастилью", "Алькоркон" и "Алавес".

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