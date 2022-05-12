"Вильярреал" одержал яркую победу в Мадриде
Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен
В матче 36-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на выезде разгромил мадридский "Райо Вальекано" со счетом 5:1.
Победу "подводникам" принесли дубль Альфонсо Педрасы, голы Хуана Фойта, Пако Алькасера и Пау Торреса. В составе хозяев отличился Серхи Гвардиола.
"Вильярреал", набрав 56 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Райо Вальекано" с 42 очками остался на 12-й позиции.
"Райо Вальекано" – "Вильярреал" - 1:5 (1:4)
Голы: Педраса, 3 - 0:1, Гвардиола, 21 - 1:1, Фойт, 27 - 1:2, Пако Алькасер, 38 - 1:3, Пау Торрес, 45 - 1:4, Педраса, 89 - 1:5
"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Мараш (Нтека, 59), Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Унаи Лопес, Комесанья, Оскар Валентин, Бебе (Силла, 59), Гвардиола (Фалькао, 59).
"Вильярреал": Рульи, Фойт (Марио Гаспар, 73), Альбиоль, Пау Торрес (Манди, 66), Педраса, Капу (Иборра, 81), Парехо, Тригерос, Ло Чельсо (Джексон, 46), Пако Алькасер (Диа, 66), Чуквуэзе.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14