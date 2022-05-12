"Вильярреал" одержал яркую победу в Мадриде

Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на выезде разгромил мадридский "Райо Вальекано" со счетом 5:1.

Победу "подводникам" принесли дубль Альфонсо Педрасы, голы Хуана Фойта, Пако Алькасера и Пау Торреса. В составе хозяев отличился Серхи Гвардиола.

"Вильярреал", набрав 56 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Райо Вальекано" с 42 очками остался на 12-й позиции.

"Райо Вальекано" – "Вильярреал" - 1:5 (1:4)

Голы: Педраса, 3 - 0:1, Гвардиола, 21 - 1:1, Фойт, 27 - 1:2, Пако Алькасер, 38 - 1:3, Пау Торрес, 45 - 1:4, Педраса, 89 - 1:5

"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Мараш (Нтека, 59), Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Унаи Лопес, Комесанья, Оскар Валентин, Бебе (Силла, 59), Гвардиола (Фалькао, 59).

"Вильярреал": Рульи, Фойт (Марио Гаспар, 73), Альбиоль, Пау Торрес (Манди, 66), Педраса, Капу (Иборра, 81), Парехо, Тригерос, Ло Чельсо (Джексон, 46), Пако Алькасер (Диа, 66), Чуквуэзе.

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