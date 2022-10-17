"Вильярреал" одержал уверенную домашнюю победу в Ла Лиге
Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле обыграл "Осасуну" со счетом 2:0.
Победу "подводникам" принес дубль Арно Данджумы.
"Вильярреал", набрав 15 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Осасуна" с 13 очками опустилась на девятую позицию.
"Вильярреал" – "Осасуна" - 2:0 (1:0)
Голы: Данджума, 42 - 1:0, Данджума, 52 (с пенальти) - 2:0
"Вильярреал": Рульи, Манди, Альбиоль, Пау Торрес, Пино (Чуквуэзе, 72), Педраса, Алекс Баэна, Парехо, Морланес (Тригерос, 84), Данджума (Альберто Морено, 71), Джексон (Моралес, 64).
"Осасуна": Эррера, Видаль, Аридане, Давид Гарсия (Санчес, 77), Хуан Крус, Мойсес Гомес (Рубен Гарсия, 64), Брашанац, Торро (Орос, 64), Монкайола, Кике Гарсия (Будимир, 77), Чими Авила (Эз Абде, 64).
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|Команда
|М
|О
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|20
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14