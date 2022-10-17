"Вильярреал" одержал уверенную домашнюю победу в Ла Лиге

Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле обыграл "Осасуну" со счетом 2:0.

Победу "подводникам" принес дубль Арно Данджумы.

"Вильярреал", набрав 15 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Осасуна" с 13 очками опустилась на девятую позицию.

"Вильярреал" – "Осасуна" - 2:0 (1:0)

Голы: Данджума, 42 - 1:0, Данджума, 52 (с пенальти) - 2:0

"Вильярреал": Рульи, Манди, Альбиоль, Пау Торрес, Пино (Чуквуэзе, 72), Педраса, Алекс Баэна, Парехо, Морланес (Тригерос, 84), Данджума (Альберто Морено, 71), Джексон (Моралес, 64).

"Осасуна": Эррера, Видаль, Аридане, Давид Гарсия (Санчес, 77), Хуан Крус, Мойсес Гомес (Рубен Гарсия, 64), Брашанац, Торро (Орос, 64), Монкайола, Кике Гарсия (Будимир, 77), Чими Авила (Эз Абде, 64).

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