"Вильярреал" одержал крупную победу в Ла Лиге

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"Вильярреал" одержал крупную победу в Ла Лиге

Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле разгромил "Эльче" со счетом 4:0.

Победу "подводникам" принесли голы Жерара Морено, Джовани Ло Чельсо, Франсиса Коклена и Хосе Луиса Моралеса.

"Вильярреал", набрав 10 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эльче" с 1 очком остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Вильярреал" – "Эльче" - 4:0 (2:0)
Голы: Морено, 26 - 1:0, Ло Чельсо, 36 - 2:0, Коклен, 89 - 3:0, Моралес, 90 - 4:0

"Вильярреал": Рульи, Фемения (Манди, 79), Альбиоль, Пау Торрес, Пино (Чуквуэзе, 65), Педраса, Ло Чельсо (Коклен, 79), Капу, Парехо, Жерар Морено (Алекс Баэна, 65), Джексон (Моралес, 46).

"Эльче": Бадия, Паласиос, Бигас, Роко, Клерк, Моренте (Хосан, 71), Кольядо (Кина, 70), Маскарель, Гути (Гумбау, 46), Понсе (Рохер Марти, 57), Бойе (Милья, 57).

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