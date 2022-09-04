"Вильярреал" одержал крупную победу в Ла Лиге
Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле разгромил "Эльче" со счетом 4:0.
Победу "подводникам" принесли голы Жерара Морено, Джовани Ло Чельсо, Франсиса Коклена и Хосе Луиса Моралеса.
"Вильярреал", набрав 10 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эльче" с 1 очком остался в зоне вылета на 19-й позиции.
"Вильярреал" – "Эльче" - 4:0 (2:0)
Голы: Морено, 26 - 1:0, Ло Чельсо, 36 - 2:0, Коклен, 89 - 3:0, Моралес, 90 - 4:0
"Вильярреал": Рульи, Фемения (Манди, 79), Альбиоль, Пау Торрес, Пино (Чуквуэзе, 65), Педраса, Ло Чельсо (Коклен, 79), Капу, Парехо, Жерар Морено (Алекс Баэна, 65), Джексон (Моралес, 46).
"Эльче": Бадия, Паласиос, Бигас, Роко, Клерк, Моренте (Хосан, 71), Кольядо (Кина, 70), Маскарель, Гути (Гумбау, 46), Понсе (Рохер Марти, 57), Бойе (Милья, 57).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14