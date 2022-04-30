"Вильярреал" неожиданно проиграл аутсайдеру Ла Лиги

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"Вильярреал" неожиданно проиграл аутсайдеру Ла Лиги

Фото: твиттер "Алавеса"/Автор неизвестен

В матче 34-го тура чемпионата Испании "Алавес" на своем поле обыграл "Вильярреал" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Виктора Лагуардии и Гонсало Эскаланте. В составе гостей отличился Самуэль Чуквезе.

"Алавес", набрав 28 очков, покинул последнее место в турнирной таблице Ла Лиги, поднявшись на 19-ю позицию. "Вильярреал" с 52 очками остался на седьмой позиции.

"Алавес" - "Вильярреал" - 2:1 (2:0)
Голи: Лагуардия, 4 - 1:0, Эскаланте, 31 - 2:0, Чуквезе, 47 - 2:1

"Алавес": Пачеко — Наварро, Лагуардия, Лежен, Дуарте — Лум, Эскаланте (Пина, 87) — Гарсия (Понс, 82) — Ортега (Агиррегабирия, 64), Риоха (Джейсон, 87) — Хоселу.

"Вильярреал": Асенхо — Педраса (Эступиньян, 58), Торрес (Фойт, 46), Манди, Орье — Парехо (Ло Чельсо, 46), Иборра (Алькасер, 75), Тригерос — Гомес (Капу, 58), Чуквезе, Диа.

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