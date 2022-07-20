"Вильярреал" не торопится подписывать Кавани

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"Вильярреал" не торопится подписывать Кавани

Фото: твиттер Эдинсона Кавани/Автор неизвестен

Президент "Вильярреала" Фернандо Роиг высказался по поводу возможного подписания бывшего форварда "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани.

По его словам, для завершения сделки его клуб должен продать одного из форвардов.

"Кавани же нападающий? Что ж, прежде чем подписать его, нам нужно с кем-то расстаться", — приводит слова Роига Marca. 

35-летний Кавани ранее играл за "Данубио", "Палермо", "Наполи", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". За сборную Уругвая сыграл 130 матчей и забил 54 гола.

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