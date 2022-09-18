"Вильярреал" не смог обыграть "Севилью"

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"Вильярреал" не смог обыграть "Севилью"

Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" и "Севилья" сыграли вничью со счетом 1:1.

В начале встречи счет открыл Оливер Торрес, но в начале второй половины встречи равновесие восстановил Алекс Баэна.

"Вильярреал", набрав 11 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Севилья" с 5 очками поднялась на 15-ю позицию.

"Вильярреал" – "Севилья" - 1:1 (0:1)
Голы: Торрес, 8 - 0:1, Баэна, 51 - 1:1

"Вильярреал": Рульи, Фемения, Альбиоль, Пау Торрес, Чуквуэзе (Пино, 59), Педраса (Мохика, 82), Коклен (Данджума, 60), Капу, Парехо, Ло Чельсо (Алекс Баэна, 31), Джексон (Моралес, 82).

"Севилья": Буну (Дмитрович, 46), Кармона (Сусо, 69), Гудель, Салас, Акунья (Теллес, 69), Навас, Фернандо (Ньянзу, 46), Иско, Оливер Торрес (Гомес, 83), Жордан, Рафа Мир.

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