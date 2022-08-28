"Вильярреал" не смог обыграть "Хетафе"
Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Испании "Хетафе" и "Вильярреал" сыграли вничью со счетом 0:0.
"Вильярреал", набрав семь очков, вышел на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Хетафе" с 1 очком поднялся на 19-ю позицию.
"Хетафе" – "Вильярреал" - 0:0
"Хетафе": Сория, Иглесиас, Джене, Дуарте, Альварес, Аленья, Арамбарри, Сеоане (Максимович, 73), Унал (Мата, 90), Майораль (Латаса, 90), Порту.
"Вильярреал": Рульи, Фойт (Фемения, 58), Альбиоль, Пау Торрес, Пино (Чуквуэзе, 58), Педраса, Ло Чельсо (Алекс Баэна, 69), Капу, Парехо (Коклен, 69), Жерар Морено, Моралес (Джексон, 58).
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14