"Вильярреал" не смог обыграть "Хетафе"

Теги хетафевильярреал

"Вильярреал" не смог обыграть "Хетафе"

Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Хетафе" и "Вильярреал" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Вильярреал", набрав семь очков, вышел на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Хетафе" с 1 очком поднялся на 19-ю позицию.

"Хетафе" – "Вильярреал" - 0:0

"Хетафе": Сория, Иглесиас, Джене, Дуарте, Альварес, Аленья, Арамбарри, Сеоане (Максимович, 73), Унал (Мата, 90), Майораль (Латаса, 90), Порту.

"Вильярреал": Рульи, Фойт (Фемения, 58), Альбиоль, Пау Торрес, Пино (Чуквуэзе, 58), Педраса, Ло Чельсо (Алекс Баэна, 69), Капу, Парехо (Коклен, 69), Жерар Морено, Моралес (Джексон, 58).

Не пропустите: "Севилья" показала худший старт в чемпионате Испании за 41 год. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Потеря "Баварии", феерия "Униона", победа Дортмунда: результаты 4-го тура Бундеслиги

Потеря "Баварии", феерия "Униона", победа Дортмунда: результаты 4-го тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов