"Вильярреал" не смог обыграть "Хетафе"

Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Хетафе" и "Вильярреал" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Вильярреал", набрав семь очков, вышел на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Хетафе" с 1 очком поднялся на 19-ю позицию.

"Хетафе" – "Вильярреал" - 0:0

"Хетафе": Сория, Иглесиас, Джене, Дуарте, Альварес, Аленья, Арамбарри, Сеоане (Максимович, 73), Унал (Мата, 90), Майораль (Латаса, 90), Порту.

"Вильярреал": Рульи, Фойт (Фемения, 58), Альбиоль, Пау Торрес, Пино (Чуквуэзе, 58), Педраса, Ло Чельсо (Алекс Баэна, 69), Капу, Парехо (Коклен, 69), Жерар Морено, Моралес (Джексон, 58).

Не пропустите: "Севилья" показала худший старт в чемпионате Испании за 41 год. | https://dailysports.net