"Вильярреал" хочет избавиться от Алькасера
Фото: твиттер Пако Алькасера/Автор неизвестен
"Вильярреал" намерен избавиться от нападающего Пако Алькасера в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, руководство испанского клуба выставило форварда на трансфер, так как на него не рассчитывает тренерский штаб.
В прошлом сезоне 28-летний Алькасер провел за "Вильярреал" 22 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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