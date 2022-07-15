"Вильярреал" хочет избавиться от Алькасера

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"Вильярреал" хочет избавиться от Алькасера

Фото: твиттер Пако Алькасера/Автор неизвестен

"Вильярреал" намерен избавиться от нападающего Пако Алькасера в летнее трансферное окно, сообщает  Mundo Deportivo.

По сведениям источника, руководство испанского клуба выставило форварда на трансфер, так как на него не рассчитывает тренерский штаб.

В прошлом сезоне 28-летний Алькасер провел за "Вильярреал" 22 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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