Виллиан вернулся в АПЛ

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Виллиан вернулся в АПЛ

Фото: сайт "Фулхэма"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Фулхэма" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Коринтианса" Виллиана.

Футболист достался английскому клубу бесплатно. Стороны подписали контракт до лета 2023 года.

34-летний Виллиан выступал за "Коринтианс" с 2005 по 2007 год, а также с 2021 года, провел за клуб 62 матча, забил три гола и отдал восемь результативных передач. Также играл за "Шахтер", "Анжи", "Челси" и "Арсенал". За сборную Бразилии сыграл 70 матчей и забил девять голов.

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