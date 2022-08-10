Виллиан может вернуться в чемпионат Англии
Фото: твиттер Виллиана/Автор неизвестен
Нападающий "Коринтианса" Виллиан получил предложение из чемпионата Англии.
Как сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях, в услугах 34-летнего бразильского форварда заинтересован "Фулхэм".
Представители английского клуба уже провели переговоры с представителями футболиста.
Виллиан выступал в Англии за "Челси" с 2013 по 2020 год и за "Арсенал" с 2020 по 2021 год.
В текущем сезоне нападающий принял участие в 36 матчах за "Коринтианс", в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
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