Виллиан может вернуться в чемпионат Англии

Теги коринтиансвиллианфулхэм

Виллиан может вернуться в чемпионат Англии

Фото: твиттер Виллиана/Автор неизвестен

Нападающий "Коринтианса" Виллиан получил предложение из чемпионата Англии.

Как сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях, в услугах 34-летнего бразильского форварда заинтересован "Фулхэм".

Представители английского клуба уже провели переговоры с представителями футболиста.

Виллиан выступал в Англии за "Челси" с 2013 по 2020 год и за "Арсенал" с 2020 по 2021 год.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 36 матчах за "Коринтианс", в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. 

Не пропустите: "Барселона" рассматривает два варианта по Пьяничу. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ФИФА может перенести старт чемпионата мира 2022 года

ФИФА может перенести старт чемпионата мира 2022 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов