Виллиан может вернуться в чемпионат Англии

Фото: твиттер Виллиана/Автор неизвестен

Нападающий "Коринтианса" Виллиан получил предложение из чемпионата Англии.

Как сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях, в услугах 34-летнего бразильского форварда заинтересован "Фулхэм".

Представители английского клуба уже провели переговоры с представителями футболиста.

Виллиан выступал в Англии за "Челси" с 2013 по 2020 год и за "Арсенал" с 2020 по 2021 год.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 36 матчах за "Коринтианс", в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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