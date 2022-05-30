Виллиан хочет вернуться в Европу

Фото: твиттер Виллиана/Автор неизвестен

Полузащитник "Коринтианса" Виллиан хочет перейти в один из европейских клубов, сообщает Jovem Pan News.

По сведениям источника, футболисту и членам его семьи не нравится жить в Бразилии, поэтому он надеется вернуться в Европу, где он ранее выступал за "Шахтер", "Анжи", "Челси" и "Арсенал".

В нынешнем сезоне 33-летний Виллиан провел за "Коринтианс" 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года.

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