Виллиан близок к переходу в клуб АПЛ

Фото: твиттер Виллиана/Автор неизвестен

Бывший полузащитник сборной Бразилии Виллиан может перейти в "Фулхэм", сообщает журналист Питер Рутцлер в своем твиттере.

По сведениям источника, в ближайшее время футболист прибудет в расположение лондонского клуба. Бразилец является свободным агентом, поэтому может достаться новому клубу бесплатно.

34-летний Виллиан ранее выступал за "Коринтианс", "Шахтер", "Анжи", "Челси", "Арсенал" и вновь "Коринтианс". За сборную Бразилии сыграл 70 матчей и забил девять голов.

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