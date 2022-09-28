Виллаш-Боаш рассказал о несостоявшемся переходе Модрича в "Челси"

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Виллаш-Боаш рассказал о несостоявшемся переходе Модрича в "Челси"

Фото: твиттер Луки Модрича/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Челси" Андре Виллаш-Боаш рассказал, что лондонский клуб мог летом 2012 года купить полузащитника сборной Хорватии Луку Модрича, который в то время выступал за "Тоттенхэм".

"Безусловно, мы упустили Модрича в 2012 году. У нас был резервный вариант в лице Жоау Моутинью. Мне тогда это пообещал президент клуба Роман Абрамович. В итоге Моуринью оказался в Премьер-лиге лишь через несколько лет в "Вулверхэмптоне", хотя я пытался подписать его сначала в "Челси", а затем в "Тоттенхэм". 

Я думал, что переход Модрича в "Челси" является решенным вопросом, но в итоге он перешел в "Реал". А затем проблемы случились и с трансфером Моутинью, так как сорвался переход в "Челси" защитника Альваро Перейры. Абрамович неистовствовал, так как "Челси" не смог купить ни Модрича, ни Моутинью", - приводит слова Виллаш-Боаша The Telegraph.

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