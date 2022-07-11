Видаль покинул "Интер"

Фото: сайт "Интера"/Автор неизвестен

Пресс-служба миланского "Интера" на официальном сайте объявила об уходе из команды чилийского полузащитника Артуро Видаля.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до лета 2023 года. Таким образом, хавбек стал свободным агентом. Ожидается, что он перейдет во "Фламенго".

35-летний Видаль выступал за "Интер" с 2020 года. Всего он провел за клуб 70 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. В составе миланского клуба хавбек по одному разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии.

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