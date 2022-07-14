Видаль перешел в бразильский топ-клуб

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Видаль перешел в бразильский топ-клуб

Фото: твиттер "Фламенго"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Фламенго" на официальном сайте объявила о переходе чилийского полузащитника Артуро Видаля.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался бразильскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до января 2024 года.

35-летний Видаль ранее играл за "Коло-Коло", "Байер", "Ювентус", "Баварию", "Барселону" и "Интер". За сборную Чили сыграл 127 матчей и забил 32 гола. 5-кратный чемпион Италии, 3-кратный чемпион Германии, 3-кратный чемпион Чили, чемпион Испании, 2-кратный обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка Германии, 4-кратный обладатель Суперкубка Италии, 2-кратный обладатель Суперкубка Германии, обладатель Суперкубка Испании, 2-кратный обладатель Кубка Америки.

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